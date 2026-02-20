CAN 2025 : des supporters sénégalais condamnés par la justice marocaine

La justice marocaine a condamné jeudi 19 supporters à des peines allant de trois mois à un an de prison pour ‘’hooliganisme’’ en rapport avec les heurts enregistrés lors de la finale de la dernière Coupe d’Afrique des nations de football.

L’accusation inclut des actes de violence notamment contre les forces de l'ordre, dégradation d'équipements sportifs, invasion de la pelouse ainsi que jets de projectiles. 18 Sénégalais et un Français d'origine algérienne ont été condamnés.

Les supporters ont été arrêtés le 18 janvier lors des heurts qui ont émaillés la finale de la 35e Coupe d’Afrique des Nations de football.

Pendant cette rencontre, opposant le Sénégal au Maroc, des fans ont tenté de prendre d'assaut le terrain pour protester contre un penalty accordé en fin de match au Maroc, pays hôte.

Les avocats de la défense ont déclaré qu'ils comptaient faire appel de la condamnation qu'ils jugent sévère.

Le mois dernier, la CAF, l'instance africaine du football, a infligé une amende d'un million de dollars et des sanctions à l'encontre du Sénégal et du Maroc pour ce match tumultueux. Le Maroc a annoncé son intention de faire appel de cette décision.