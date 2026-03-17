La CAF annule la victoire du Sénégal : La commission d'appel déclare le Maroc champion de l'AFCON

Le Maroc s'est vu attribuer le titre de champion d'Afrique des Nations mardi par les juges d'appel qui ont annulé la victoire du Sénégal lors d'une finale chaotique en janvier.

La Confédération africaine de football a déclaré que sa commission d'appel avait décidé que le Sénégal était "déclaré forfait pour la finale" et que sa victoire 1-0 en prolongation devenait une victoire par défaut de 3-0 pour le pays hôte, le Maroc.

Lors de la finale du 18 janvier à Rabat, les joueurs sénégalais, conduits par l'entraîneur Pape Thiaw, ont quitté le terrain en signe de protestation pendant 15 minutes — les arrêts de jeu —, et les supporters ont tenté de prendre d'assaut le terrain, alors que le Maroc a bénéficié d'un penalty qui devait décider du match.

À la reprise du jeu, le penalty de l'attaquant marocain Brahim Diaz - un tir lent et controversé connu sous le nom de "Panenka" - a été arrêté par le gardien Édouard Mendy et le Sénégal a marqué l'unique but de la prolongation.

La tension dans le stade était déjà montée lorsque le Sénégal s'est vu refuser un but quelques minutes avant que le penalty ne soit accordé au Maroc.

À la deuxième minute du temps additionnel, le but apparemment décisif du Sénégal a été refusé pour un refus d'Abdoulaye Seck, mais les images diffusées ont montré qu'il n'y avait pas eu de contact avec le défenseur marocain Achraf Hakimi.

Lors d'une première audience disciplinaire, la CAF a infligé des amendes de plus d'un million de dollars et des interdictions aux joueurs et aux officiels sénégalais et marocains, mais n'a pas touché au résultat.

L'affaire pourrait faire l'objet d'un appel devant le Tribunal arbitral du sport.

La CAF a cité l'article 82 du règlement du tournoi pour justifier le verdict appliqué en appel, alors qu'il ne l'avait pas été lors de la première audience.

Cet article stipule que "si, pour quelque raison que ce soit, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match, ou refusé de jouer, refusé le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée comme perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours".