CAN 2025 : le Sénégal fera appel des sanctions imposées à Pape Thiaw

Le Sénégal a annoncé qu’il fera appel de la décision de la Confédération africaine de football (CAF) qui a décidé de suspendre l'entraîneur Pape Thiaw pour cinq matchs et de lui infliger une amende de 100 000 dollars.

Ces sanctions ont été imposées à la suite des réactions de l’entraîneur au cours de la finale de la Coupe d'Afrique des nations contre le Maroc au début du mois.

La CAF a déclaré dans un communiqué jeudi que l'entraîneur était coupable de « conduite antisportive » et d'avoir « jeté le discrédit sur le jeu » lors de la finale à Rabat le 18 janvier, où les joueurs sénégalais ont quitté le terrain pendant le match, apparemment après un signal de Thiaw.

Le Sénégal, qui a remporté le match 1-0 après prolongation, a déclaré qu'il avait l'intention de faire appel de cette décision.

Le ministre de la jeunesse et des sports sénégalais a déclaré que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour atténuer la sanction.

La Fédération sénégalaise de football peut faire appel des sanctions soit devant une commission de la CAF, soit devant le Tribunal arbitral du sport.

Les fans ont lancé une collecte de fonds en ligne pour aider l'entraîneur à payer l'amende, récoltant en quelques heures 2 millions de francs CFA sur les 54 millions nécessaires. À la suite de quoi, Pape Thiaw a demandé aux supporters de rediriger l'argent vers des causes plus essentielles.