Football : Cristiano Ronaldo pourrait rater le 1er match du Mondial 2026

Cristiano Ronaldo court un risque sérieux d'être suspendu pour le premier match de la Coupe du Monde 2026 si le Portugal se qualifie comme prévu.

La superstar du football a été expulsée pour avoir donné un coup de coude au défenseur irlandais Dara O’Shea en seconde mi-temps d'un match de qualification, jeudi, que le Portugal a perdu 2-0 à Dublin.

Ronaldo purgera une suspension obligatoire d'un match en raison de son carton rouge lorsqu'il recevra l'Arménie à domicile dimanche, sachant qu'une victoire assurerait une place pour la Coupe du Monde qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les règles disciplinaires de la FIFA obligent ses arbitres à imposer une suspension "d'au moins deux matches pour une faute grave". La suspension devrait être "d'au moins trois matches pour conduite violente" ou "d'au moins trois matches ou une période appropriée pour une agression, y compris un coup de coude".

Une suspension de la FIFA s'appliquerait aux matches compétitifs et ne pourrait pas être purgée lors des matchs amicaux.

Ronaldo s'est retourné et a lancé son coude droit dans le dos de O’Shea alors qu'ils attendaient que le ballon soit centré, autour de l'heure de jeu au stade Aviva, avec l'Irlande menant de manière surprenante 2-0.

L'arbitre a d'abord donné un carton jaune, mais quelques minutes plus tard, il l'a transformé en carton rouge après un examen vidéo sur le moniteur en bord de terrain.

Ronaldo a fait une moue ironique en quittant le terrain, hué et moqué par les supporters irlandais. Il s'est arrêté et a regardé les fans, a applaudi et a levé deux pouces en l'air dans un geste apparemment sarcastique.

Ronaldo, qui fêtera ses 41 ans en février, vise à participer à un sixième tournoi record de Coupe du Monde.

Le tirage au sort du tournoi aura lieu le 5 décembre à Washington DC, où le Portugal, s'il se qualifie, découvrira ses trois adversaires de la phase de groupes.

L'attaquant irlandais Troy Parrott a inscrit un doublé en première mi-temps jeudi, ravivant les espoirs irlandais de qualification, probablement via les barrages, avant de rencontrer la Hongrie, deuxième, dimanche.

Le Portugal est en tête du groupe F avec 10 points, deux de plus que la Hongrie. L'Irlande est troisième avec sept points.