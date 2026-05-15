Charles III s’improvise DJ avec Idris Elba à Buckingham Palace

Les jardins de Buckingham Palace ont accueilli jeudi une réception organisée par Charles III pour célébrer les 50 ans de The King’s Trust, l’association qu’il a créée en 1976 grâce à ses indemnités de départ de la Royal Navy. Anciennement appelée The Prince’s Trust, l’organisation aide les jeunes en difficulté grâce à des programmes de formation, d’éducation et d’insertion professionnelle au Royaume-Uni et à l’international. Accompagné sur scène par l’acteur Idris Elba et le DJ Christian St Louis, le souverain a ouvert une soirée consacrée au travail de l’association. Le roi a même brièvement pris place derrière les platines aux côtés d’Idris Elba, lui-même ancien bénéficiaire du programme, sous les applaudissements des invités réunis dans les jardins du palais. La réception a rassemblé d’anciens bénéficiaires ayant créé leur entreprise grâce au soutien de l’organisation, mais aussi des bénévoles, des salariés, des artistes et des partenaires du monde économique. Selon The King’s Trust, plus de 1,5 million de jeunes ont été accompagnés dans le monde au cours des cinquante dernières années à travers des programmes de mentorat, de formation et d’aide à l’emploi. L’organisation dispose désormais de structures affiliées dans plusieurs pays, notamment en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Elle cible principalement les jeunes sans emploi, les élèves menacés d’exclusion scolaire et les futurs créateurs d’entreprise.