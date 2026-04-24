Guerre en Ukraine : le prince Harry appelle Poutine à cesser les violences

Ce déplacement intervient alors que la guerre en Ukraine entame sa quatrième année depuis l’invasion à grande échelle menée par la Russie le 24 février 2022, et vise à afficher un soutien clair. Le Prince Harry a voyagé en train et a participé au Kyiv Independent Security Forum, où il a rencontré plusieurs personnalités, dont la secouriste de combat Yuliia Paievska. Dans un discours, il a appelé à la fin des violences et s’est adressé directement à Vladimir Poutine, estimant qu’aucun pays ne souhaite de nouvelles pertes humaines, tout en saluant la résilience des Ukrainiens. Le 24 avril, il s’est rendu près de Boutcha auprès des équipes de déminage de l’HALO Trust. Il y a observé et testé des équipements destinés à neutraliser mines et munitions non explosées. Des systèmes associant drones et intelligence artificielle permettent désormais de repérer plus rapidement les explosifs, tandis que des outils de cartographie numérique servent à localiser les zones à risque. L’organisation indique que plus de 13 000 zones dangereuses ont été recensées et que plus de 29 000 km² de terres agricoles ont été sécurisées depuis 2022. Le prince a également découvert des robots utilisés pour neutraliser les fils-pièges, qu’il a jugés plus sûrs et plus efficaces, en écho au travail de princesse Diana en Angola en 1997. De vastes zones du pays restent contaminées par des munitions non explosées issues des combats autour de Kyiv en 2022. Cette visite s’inscrit aussi dans son engagement de longue date en faveur des militaires blessés, notamment à travers la Invictus Games Foundation, qu’il a fondée en 2014.