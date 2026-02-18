Migration clandestine : de nombreux Égyptiens à la traversée de la Méditerranée

« Payez ou il mourra », ont déclaré les familles alors que de plus en plus d'Égyptiens risquent la traversée de la Méditerranée

Quelques semaines après que Hamdy Ibrahim ait quitté son village du delta du Nil en Égypte dans l'espoir d'atteindre l'Europe, le téléphone de son frère a sonné avec un message effrayant en provenance de Libye : payez maintenant ou le garçon mourra.

Un passeur était au bout du fil, exigeant 190 000 livres (4 000 dollars) pour garantir la place du jeune homme de 18 ans sur un bateau, dans le cadre d'un exode croissant qui a fait des Égyptiens, l'année dernière, le premier groupe africain et le deuxième groupe mondial de migrants irréguliers vers l'Europe.

« Je lui ai dit que nous n'en avions pas les moyens », a déclaré son frère Youssef à l'AFP depuis Kafr Abdallah Aziza, dans la province de Sharqiya, à une heure de route du Caire. « Mais il nous a avertis : "Faites comme les autres familles. Sinon, il sera jeté à la mer" ».

Hamdy est parti en novembre avec une douzaine de ses camarades, disparaissant sans un mot après avoir contacté des passeurs en ligne. Rapidement, les appels ont afflué depuis la Libye. Les familles ont été informées que les hommes seraient « massacrés ou jetés dans les montagnes ou la mer » si elles ne payaient pas, a déclaré Abed Gouda, 55 ans, dont le frère Mohamed faisait partie du groupe.

Les parents désespérés ont emprunté beaucoup d'argent, vendu leur or et abandonné le peu qu'ils avaient pour sauver leurs fils. Mais quelques semaines plus tard, ils ont appris que le bateau qui transportait le groupe avait coulé près de l'île grecque de Crète. Dix-sept personnes sont mortes, dont six du village, et 15 sont toujours portées disparues, parmi lesquelles Hamdy et Mohamed.

Selon Frontex et l'ONU, plus de 17 000 Égyptiens ont rejoint l'Europe via la Méditerranée l'année dernière, tandis que 1 328 personnes de toutes nationalités sont mortes ou ont disparu sur la route migratoire la plus meurtrière au monde. Ces dernières années, l'effondrement de la monnaie et la flambée de l'inflation ont aggravé la pauvreté dans tout le pays, laissant une grande partie des plus de 50 millions d'Égyptiens de moins de 30 ans avec le sentiment qu'ils n'ont pas d'avenir chez eux.

À Kafr Abdallah Aziza, les pressions sont évidentes : des canaux d'irrigation fissurés tracent des lignes irrégulières à travers les routes non goudronnées, ne transportant qu'un filet d'eau vers les champs desséchés. Des femmes passent sur des charrettes tirées par des ânes, chargées de légumes, cahotant sur des nids-de-poule assez profonds pour coincer une roue. Des maisons en briques à moitié construites se dressent sur des terres autrefois fertiles, où les familles gagnent péniblement leur vie grâce à de petits commerces ou à des travaux journaliers.

Lorsque l'AFP s'est rendue sur place, les proches des disparus s'étaient rassemblés dans la maison exiguë d'un ancien du village, montrant des groupes WhatsApp et Facebook remplis d'images floues, de listes non vérifiées et de rumeurs. - « Manque d'espoir » - « La moitié de nos jeunes envisagent désormais l'immigration clandestine », a déclaré Refaat Abdelsamad, 40 ans, pharmacien du village.

Depuis 2022, la livre égyptienne a perdu plus des deux tiers de sa valeur. Le prix du pain a triplé et le coût du carburant a quadruplé en deux ans. La même année, les Égyptiens figuraient déjà parmi les groupes les plus nombreux à tenter de migrer de manière irrégulière, l'ONU enregistrant plus de 21 000 arrivées.

« Le désespoir et la détérioration économique sont des facteurs majeurs », a déclaré à l'AFP Timothy Kaldas, directeur adjoint du Tahrir Institute for Middle East Policy. Il y a un « manque d'espoir que les choses s'améliorent ». Hamdy ne gagnait que 500 livres égyptiennes (10 dollars) par semaine en tant que plombier. Il est parti, selon son frère, parce qu'il « voulait simplement une vie meilleure ».

Après que l'Égypte a freiné les départs irréguliers depuis ses côtes en 2016, les routes se sont déplacées vers l'ouest, à travers la Libye, où les passeurs font traverser le désert aux migrants dans des minibus et des camionnettes, un voyage que Nour Khalil, de la Plateforme égyptienne pour les réfugiés, qualifie de « plus dangereux ».

Selon l'ONU, les Égyptiens s'appuient sur des « réseaux de passeurs bien établis » qui pratiquent des tarifs élevés, tandis que les survivants font état de « détentions arbitraires, tortures, viols, esclavage sexuel, famine et travail forcé », selon l'association française SOS Méditerranée. En 2024, l'UE a signé un accord de développement économique de 7,4 milliards d'euros avec Le Caire, en partie pour freiner la migration irrégulière.

Mais M. Kaldas estime que les contrôles aux frontières ne s'attaquent pas à la cause profonde du problème : « Les gens ont besoin de se sentir en sécurité chez eux. » Selon M. Khalil, la migration est devenue « un objectif très répandu » dans toute l'Égypte, même parmi les professionnels diplômés. « Ceux qui peuvent partir légalement le font. Ceux qui ne le peuvent pas sont poussés vers la migration irrégulière, même si le voyage comporte des risques extrêmes », a-t-il déclaré à l'AFP.

« Je le referais » À Kafr Moustafa Effendi, les familles pleurent encore les dizaines de jeunes hommes qui sont morts ou ont disparu en 2023 lorsqu'un bateau de pêche rouillé transportant 750 migrants a chaviré au large de la Grèce. Il s'agit de l'un des naufrages les plus meurtriers de la Méditerranée, qui fait aujourd'hui l'objet de plusieurs procès pour négligence présumée des garde-côtes.

Islam et El-Sayed, tous deux âgés de 18 ans à l'époque, étaient à bord après que leurs familles aient réuni 140 000 livres chacune, a déclaré leur cousin Abdallah Ghanem à l'AFP. « À l'époque, les gens prenaient le minibus pour la Libye aussi naturellement que s'ils se rendaient dans une autre ville d'Égypte. » Malgré leur chagrin, les optimistes s'accrochent aux exemples de réussite.

Hassan Darwish, ouvrier du bâtiment, a quitté Sharqiya en 2023, convaincu qu'il n'avait « aucun avenir » en Égypte.

Aujourd'hui âgé de 24 ans et vivant à Rome, il dit gagner environ 700 dollars par mois en attendant l'asile. « J'ai vu des horreurs », a-t-il déclaré à l'AFP par téléphone. « Mais je le referais. » Il subvient désormais aux besoins de sa mère et de son frère malade, ce qui « n'aurait jamais été possible en Égypte ».