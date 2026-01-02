SOS Méditerranée : les survivants d'un naufrage partagent un repas du Nouvel An

Une semaine après avoir quitté les côtes libyennes sur une embarcation de fortune, les survivants d'un naufrage ont pu partager un repas chaud pour le Nouvel An à bord de l’Ocean Viking, le navire humanitaire affrété par SOS Méditerranée. Un moment simple, après plusieurs jours de danger en mer.

"J'espère que le monde entier sera en sécurité et en paix, rien de plus. Que tous les gens soient stables, même dans leur propre pays, que les gens vivent bien et qu'il y ait des droits de l'homme, comme on dit, pour le bien - mais ce bien sera pour le monde entier, si Dieu le veut", a déclaré Mohamed, survivant soudanais.

Ce sauvetage marque la reprise des opérations de l’Ocean Viking. Mi-décembre 2025, l’ONG avait annoncé la fin de réparations évaluées à 130 000 euros, ainsi que le renforcement de la formation des équipes et des règles de sécurité à bord, afin de relancer au plus vite les missions de recherche et de sauvetage sur l’une des routes migratoires les plus dangereuses au monde.

"Louange à Dieu depuis l'Ocean Viking, et tous mes remerciements vont à l'équipage de l'Ocean Viking qui nous a secourus, a fait son devoir, nous a soutenus et nous a ramenés à la vie. En Libye, les gens qui cherchaient la vie sont morts - nous aussi nous étions morts, mais nous cherchons la vie, Dieu soit loué, nous avons cherché la vie et nous l'avons trouvée”, a expliqué Mossua, survivant soudanais.

Le contexte reste toutefois tendu. SOS Méditerranée fait état d’une hausse des violences et des entraves visant les navires humanitaires et les personnes en détresse. Le 24 août 2025, l’Ocean Viking a notamment essuyé des tirs des gardes-côtes libyens en eaux internationales, une attaque grave et sans précédent lors d’une opération de sauvetage.