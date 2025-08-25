SOS Méditerranée accuse les garde-côtes libyens d’avoir tiré sur son navire

Libye
Une organisation humanitaire affirme que les garde-côtes libyens ont tiré sur leur navire alors qu'il recherchait un bateau de migrants en détresse en Méditerranée.
L'association SOS Méditerranée a publié lundi les détails de l'affrontement. Elle a indiqué que les garde-côtes libyens ont tiré sur le navire dans les eaux internationales pendant 20 minutes dimanche après-midi, à environ 40 milles nautiques au nord des côtes libyennes.
Aucune victime n'a été signalée, bien que l'organisation ait indiqué que le navire avait subi d'importants dégâts.
L'attaque semble être l'une des plus violentes impliquant un navire de sauvetage européen et les garde-côtes libyens, qui bénéficient d'une formation, d'équipements et de financements de l'Union européenne.
Un porte-parole des garde-côtes n'a pas répondu à une demande de commentaire.
