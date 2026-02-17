Guerre au Soudan : des besoins humanitaires toujours plus importants

Le grand camp pour personnes déplacées à l'intérieur du pays dans la région du Darfour, ravagée par la guerre au Soudan, abrite plus d'un demi-million de personnes qui vivent dans des huttes de fortune faites de bâtons, de paille et de bâches en plastique. Certaines familles survivent dans ces conditions difficiles depuis des mois.

Parmi elles, Doha, 17 ans, et ses frères et sœurs sont arrivés à Tawila après un voyage de trois jours depuis El Fasher, à pied et en charrette tirée par un âne, épuisés et effrayés. Leur maison, située dans la ville clé du Darfour, était devenue trop dangereuse. La nourriture était rare. Les installations sanitaires avaient été détruites. L'école, qui était autrefois le centre des journées de Doha, n'existait plus.

« Cette fille a attiré notre attention parce qu'elle souriait », a déclaré Eva Hinds, porte-parole de l'UNICEF au Soudan, à UN News. « Et elle voulait désespérément parler anglais. Je suis toujours très émue quand je vois quelqu'un rayonner au milieu d'un environnement aussi difficile », a-t-elle poursuivi. Le prénom « Doha », également prononcé « Duha », est un prénom arabe traditionnel qui signifie « matin ». Il est souvent utilisé dans le langage courant pour désigner la période entre l'aube et le lever du soleil. « La lumière dans les yeux de cette fille montrait qu'elle était à la hauteur de son nom », a déclaré Mme Hinds. Avant que la guerre n'éclate, Doha étudiait l'anglais et elle tenait à savoir s'il était possible de continuer à apprendre l'anglais à Tawila. Elle a dit à Eva Hinds qu'elle aimerait enseigner à d'autres à un moment donné.

« Je suis toujours frappée par la résilience des gens et leur refus d'abandonner lorsque le monde entier semble s'acharner contre eux », a déclaré Eva Hinds. Selon un rapport récent du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme basé sur les témoignages de victimes et de témoins, plus de 6 000 personnes ont été tuées en trois jours lorsque les Forces de soutien rapide (RSF), une milice soudanaise, ont pris le contrôle de la ville d'El Fasher l'année dernière. Cette ville clé du Darfour a été assiégée pendant 18 mois. C'est là que certaines des histoires les plus poignantes de ce conflit brutal ont vu le jour. « Des millions d'enfants ont dû fuir leur foyer plusieurs fois, pas seulement une ou deux fois, mais bien plus », souligne Mme Hinds. Ces enfants se retrouvent dans des camps pour personnes déplacées à l'intérieur du pays, où il est très difficile de grandir. Ils vivent dans des espaces exigus où l'accès à l'eau potable, à la nourriture et aux possibilités de poursuivre leur scolarité est très limité. « Leur sentiment de sécurité a été ébranlé par leur fuite forcée, et ils ont vu des choses que beaucoup d'enfants n'ont jamais vues et ne devraient jamais voir », a-t-elle déclaré. Leurs habitudes, leurs amitiés, leur sentiment de sécurité ont été complètement bouleversés, et ils ont du mal à satisfaire leurs besoins les plus élémentaires, comme se nourrir et avoir suffisamment d'eau pour boire et se laver.

Sur le terrain, le Fonds des Nations unies pour l'enfance et ses partenaires fournissent différents types d'aide : des soins de santé et un soutien nutritionnel, mais aussi des espaces sûrs où les enfants gravement traumatisés peuvent commencer à bénéficier d'un soutien psychosocial, afin qu'ils puissent commencer à surmonter leurs expériences traumatisantes et retrouver un sentiment de normalité pour la première fois. C'est un espace où ils peuvent jouer, être avec leurs amis et commencer à apprendre.

Mais le Soudan est un pays immense qui compte environ 34 millions de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire, et les besoins ne cessent de croître. Cela représente un défi pour les humanitaires qui opèrent sur le terrain. La situation dramatique des enfants s'aggrave dans les zones de conflit, où les risques de violence, y compris sexuelle, s'intensifient. L'UNICEF s'efforce d'identifier et de soutenir les enfants, recherche les adultes de leur famille afin de les réunir et leur offre un refuge si nécessaire. « En ce qui concerne les violences sexuelles, il est essentiel de fournir des espaces sûrs, en particulier pour les femmes et les filles. » « Les besoins explosent et les financements diminuent, c'est une équation très difficile à résoudre, et malheureusement, ce sont souvent les plus vulnérables qui paient le prix le plus lourd, les enfants », a souligné le porte-parole de l'UNICEF.

Le Soudan est l'un des pays qui pratique les mutilations génitales féminines. Le Fonds des Nations unies pour l'enfance et le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) ont mis en place un programme conjoint visant à éliminer les mutilations génitales féminines, que les agences continuent de mettre en œuvre malgré les difficultés liées à un pays en guerre. « Nous encourageons la création de clubs pour filles dans le cadre de ce programme », explique M. Hinds. « Ces clubs sont des espaces sûrs où les filles et les adolescentes se réunissent et apprennent. C'est un lieu où elles peuvent se soutenir mutuellement et développer un sentiment d'identité et d'appartenance, ce qui est très important pour les normes sociales positives. Ces clubs jouent également un rôle essentiel pour encourager les filles à rester à l'école et à terminer leurs études. Et pour lutter contre les pratiques néfastes, notamment les mutilations génitales féminines », a déclaré Eva Hinds. Dans les camps de personnes déplacées, l'éducation et les services de base offrent aux enfants un fragile sentiment de sécurité et de stabilité. « L'éducation est une bouée de sauvetage », insiste l'UNICEF. Malgré la violence qui sévit au Darfour et au Kordofan, l'espoir reste le dernier refuge pour des milliers d'enfants comme Doha à Tawila, qui rêvent d'un Soudan pacifique et de la possibilité de retrouver leur enfance volée.