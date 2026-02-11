Soudan : raid de drone, 2 enfants tués et 12 blessés

Un raid de drone attribué aux Forces de soutien rapide (RSF) du Soudan a tué deux enfants et blessé 12 autres personnes mercredi dans la ville d’El-Rahad, dans le Kordofan du Sud, a rapporté une source médicale à l’AFP.

Selon un témoin, Ahmed Moussa, le drone a frappé une école coranique traditionnelle, blessant une douzaine d’étudiants. El-Rahad se situe sur un axe stratégique reliant El-Obeid, la capitale du Kordofan du Nord, au Nil Blanc, route principale vers Khartoum.

La ville avait été reprise par l’armée en février dernier dans le cadre d’une offensive visant à lever le siège d’El-Obeid. Depuis, les RSF tentent de réencercler la ville en multipliant les raids de drones sur l’autoroute est, qui relie le Darfour au reste du pays.

Le conflit entre l’armée et les RSF, débuté en avril 2023, a tué des dizaines de milliers de personnes et déplacé environ 11 millions de civils, créant les pires crises de faim et de déplacement au monde. Le pays est désormais divisé : l’armée contrôle le nord, le centre et l’est, tandis que les RSF tiennent l’ouest et certaines parties du sud.

Depuis fin octobre, plus de 115 000 personnes ont fui leurs foyers dans le Kordofan, selon l’Organisation internationale pour les migrations. Les frappes de drones touchent des civils, des marchés, des convois humanitaires et des structures sanitaires, y compris des centres de santé où 30 personnes ont été tuées début février, selon l’OMS.

L’intensité des combats illustre la lutte pour le contrôle des ressources minières et pétrolières de la région, où les deux camps multiplient les frappes aériennes avec un lourd bilan civil.