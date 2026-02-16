Soudan : 28 morts après une frappe de drone sur un marché du Kordofan-Nord

Au moins 28 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées lors d’une frappe de drone visant un marché très fréquenté dans le centre du Soudan, selon une organisation de défense des droits humains.

L’attaque s’est produite dimanche sur le marché d’Al-Safiya, situé près de la ville de Sodari, dans l’État du Kordofan-Nord. D’après l’organisation Emergency Lawyers, qui documente les violations commises depuis le début du conflit soudanais, plusieurs drones ont frappé la zone en pleine affluence.

Selon les premiers éléments communiqués, le marché était particulièrement animé au moment des frappes. L’organisation évoque la présence de nombreux civils, parmi lesquels des femmes, des enfants et des personnes âgées.

Le bilan de 28 morts reste provisoire et pourrait s’alourdir, compte tenu du nombre important de blessés.

Le Soudan est plongé dans une guerre opposant l’armée régulière à un groupe paramilitaire rival depuis près de trois ans. Les affrontements ont provoqué des milliers de victimes et une crise humanitaire majeure.

À ce stade, aucun responsable n’a été officiellement désigné pour cette attaque.