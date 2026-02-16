Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos
world

Soudan : 28 morts après une frappe de drone sur un marché du Kordofan-Nord

Soudan : 28 morts après une frappe de drone sur un marché du Kordofan-Nord
PHOTO D'ARCHIVES - De la fumée s'élève à Khartoum, au Soudan, le 22 avril 2023.   -  
Copyright © africanews
AP Photo

By Africanews

Soudan

Au moins 28 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées lors d’une frappe de drone visant un marché très fréquenté dans le centre du Soudan, selon une organisation de défense des droits humains.

L’attaque s’est produite dimanche sur le marché d’Al-Safiya, situé près de la ville de Sodari, dans l’État du Kordofan-Nord. D’après l’organisation Emergency Lawyers, qui documente les violations commises depuis le début du conflit soudanais, plusieurs drones ont frappé la zone en pleine affluence.

Selon les premiers éléments communiqués, le marché était particulièrement animé au moment des frappes. L’organisation évoque la présence de nombreux civils, parmi lesquels des femmes, des enfants et des personnes âgées.

Le bilan de 28 morts reste provisoire et pourrait s’alourdir, compte tenu du nombre important de blessés.

Le Soudan est plongé dans une guerre opposant l’armée régulière à un groupe paramilitaire rival depuis près de trois ans. Les affrontements ont provoqué des milliers de victimes et une crise humanitaire majeure.

À ce stade, aucun responsable n’a été officiellement désigné pour cette attaque.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.