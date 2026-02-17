Éthiopie : le président turc Recep Tayip Erdoğan en visite à Addis Abeba

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a accueilli le président turc Recep Tayip Erdoğan lors d'une cérémonie fastueuse au palais présidentiel.

Cette visite officielle en Éthiopie intervient dans la lignée du renforcement des relations entre les deux pays**.** Ces dernières années, la Turquie a notamment joué le rôle de médiateur dans le conflit qui oppose l'Éthiopie à la Somalie.

Cette rencontre est également l’occasion pour les deux pays de célébrer le centenaire de l'ouverture de l'ambassade de Turquie à Addis-Abeba et de retracer leurs relations depuis l'époque ottomane.

S'exprimant lors d'un événement marquant le centenaire des relations bilatérales, l'ambassadeur de Turquie en Éthiopie, Berk Baran, a déclaré que la visite d'Erdoğan marquait « le renforcement de liens déjà solides » .

L'engagement de la Turquie envers le continent a pris un élan sans précédent après qu'Ankara a déclaré 2005 « Année de l'Afrique ». Erdoğan avait ajouté que cette initiative avait ouvert un « nouveau chapitre » dans leurs relations.

Depuis, Ankara s'est présenté à plusieurs reprises comme un acteur plus équitable que les anciennes puissances coloniales du continent, vantant une coopération fondée sur un partenariat égalitaire et un principe gagnant-gagnant.