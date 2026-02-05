L'Égypte et la Turquie unis face aux crises au Soudan et au Moyen-Orient

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré mercredi au Caire le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, scellant une série de nouveaux accords de partenariat et affichant un front uni face aux crises régionales en Iran, au Soudan et à Gaza.

Mercredi, les ministres des deux pays ont signé 18 accords supplémentaires couvrant la défense, le tourisme, la santé et l'agriculture. Lors d'une conférence de presse conjointe, Sissi a déclaré qu'ils s'étaient mis d'accord sur la nécessité de mettre en œuvre toutes les phases de l'accord de trêve à Gaza, d'accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire et de continuer à se concentrer sur "une solution à deux États, avec la création d'un État palestinien".

L'Égypte et la Turquie forment désormais la moitié du bloc de médiation pour l'actuelle trêve à Gaza, soutiennent l'armée soudanaise dans sa guerre contre les forces paramilitaires et partagent des positions de plus en plus convergentes dans toute la région. Concernant le Soudan, Sissi a déclaré mercredi que les deux parties souhaitaient voir une "trêve humanitaire conduisant à un cessez-le-feu et à une voie politique globale".

Sissi a également appelé à des efforts pour éviter une escalade dans la région, faire progresser les solutions diplomatiques et "éviter le spectre de la guerre, que ce soit en ce qui concerne le dossier nucléaire iranien ou la région en général". Erdogan a fait écho à la nécessité de la diplomatie, affirmant que l'ingérence étrangère pose "des risques importants pour toute la région" et que le dialogue reste "la méthode la plus appropriée" pour régler les différends avec l'Iran.

Les deux dirigeants ont également souligné leur soutien à l'intégrité territoriale de la Somalie dans un contexte de tensions régionales accrues. Les deux pays ont soutenu le gouvernement somalien et condamné la reconnaissance par Israël de la région séparatiste du Somaliland, dans ce que les analystes qualifient d'axe de sécurité régional émergent incluant l'Arabie saoudite.

La Turquie a fourni à l'Égypte des drones sophistiqués en 2024 et les deux pays prévoient de les fabriquer conjointement. Erdogan est arrivé au Caire après une escale à Riyad, son voyage coïncidant avec les contacts entre les États-Unis et l'Iran initialement prévus en Turquie avant que Téhéran ne demande leur transfert à Oman.

Les relations entre Le Caire et Ankara se sont nettement réchauffées après près d'une décennie de froid consécutive à la destitution par Sissi du président Mohamed Morsi, aligné sur les Frères musulmans, en 2013. Erdogan avait juré de ne jamais parler à Sissi, mais depuis 2023, les deux dirigeants se sont rencontrés à plusieurs reprises, ont échangé des visites, normalisé leurs relations et signé plus d'une douzaine d'accords de coopération, notamment dans le domaine de la défense.