Erdogan appelle à la stabilité dans la Corne de l’Afrique lors de sa visite en Éthiopie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé mardi la position de la Turquie sur la Corne de l’Afrique, lors de sa rencontre avec le Premier ministre Abiy Ahmed.

À cette occasion, plusieurs accords bilatéraux ont été signés, notamment dans les domaines économique et énergétique.

Interrogé sur la reconnaissance par Israël du Somaliland, Erdogan a déclaré :

« Nous pensons que ce sont les pays de la région eux-mêmes qui doivent régler leurs problèmes, et que la Corne de l’Afrique ne doit pas devenir un terrain de lutte pour les puissances étrangères. Je tiens à rappeler une fois de plus que la reconnaissance du Somaliland par Israël ne profite ni au Somaliland, ni à la région. »

De son côté, Abiy Ahmed a souligné les enjeux économiques et géopolitiques auxquels son pays est confronté :

« Cette année, nous prévoyons une croissance de 10,2 %, mais la poursuite de cette croissance reste incertaine tant que l’Éthiopie demeure privée d’accès à la mer. Quelle que soit notre expérience ou les tendances mondiales, la conspiration de longue date de nos ennemis a enfermé l’Éthiopie dans une prison géographique, et cela n’est pas juste. »

L’Éthiopie dépend actuellement du port de Djibouti pour la quasi-totalité de son commerce extérieur, ce qui limite sa croissance et sa capacité logistique.

Les accords signés entre Ankara et Addis-Abeba comprennent le procès-verbal de la 9ᵉ Commission économique mixte Turquie‑Éthiopie, sur la coopération économique, commerciale et technique, ainsi qu’un protocole sur la coopération énergétique, visant les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les projets hydroélectriques.

La visite d’Erdogan s’inscrit dans une stratégie plus large de la Turquie en Afrique de l’Est, visant à renforcer les liens bilatéraux et à contribuer à la stabilité régionale, notamment en Somalie où Ankara fournit formation et aide au développement.