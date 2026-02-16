RDC : les sapeurs kinois rendent hommage à Stervos Niarcos

Quelques dizaines de sapeurs se sont rassemblés sur la tombe de Stervos Niarcos à Kinshasa en RDC. 31 ans après sa mort, ce « père de la sape » connu pour sa chanson "La religion Ya Kitendi", sortit en 1989, a érigé la recherche vestimentaire en sens de la vie.

Le long d’un boulevard au cœur de la capitale congolaise, ils étaient nombreux à avoir paré leur.plus belles tenues en son honneur.

« Normalement, le sape est un art et une culture, mais nos autorités le négligent et refusent de nous accorder la moindre valeur, de nous donner une place digne de ce nom, ou même d'en parler. Le sape est un art et un état d'esprit, et la manière dont il est présenté ici est un art. » , a indiqué Jérémie Mavula, sapeur.

La Sape, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes, est un mouvement d'identité vestimentaire né à l'époque coloniale à Brazzaville, puis à Léopoldville (ancien nom de Kinshasa), lorsque des jeunes ont commencé à adopter et détourner les vêtements portés par les colons.

« Un sapeur est une personne créative et travailleuse. Un sapeur peut même vendre des fleurs, gagner de l'argent pour s'acheter des vêtements, scolariser ses enfants, etc. Aujourd'hui, Koko Lingwala, en tant que sapeur africain, un sapeur moderne, j'évolue dans un monde de création, d'invention et de fabrication. Créez votre marque et portez-la. C'est ce que j'ai fait, et aujourd'hui, on la porte. », a expliqué Koko Lingwala, sapeur.

Plus qu'une mode, la Sape est "un art" pour Mathy Kass Adbe Chou, une des rares femmes "sapeuses" présente mardi et venue de Brazzaville, la capitale jumelle de l'autre côté du fleuve Congo.

« Beaucoup n'ont pas eu les mêmes opportunités que moi. Je remercie Dieu car, même si je ne travaille pas dans la mode depuis très longtemps, j'ai déjà connu beaucoup de succès. J'ai des contrats de mannequin et bien d'autres choses qui m'ont apporté une reconnaissance que je n'aurais peut-être jamais obtenue autrement. Cela m'a beaucoup aidée. », a déclaréMathis Kas, sapeuse.

En République démocratique du Congo, 85% de la population vit avec moins de trois dollars par jour, dépenser des fortunes en vêtements griffés peut sembler extravagant. Mais certains se battent pour parvenir à en faire une activité professionnelle.