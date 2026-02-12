Bienvenue sur Africanews

Le footballeur ghanéen Thomas Partey visé par une plainte pour viol

Thomas Partey, joueur du Villarreal, sur le banc pendant le match entre Tottenham et Villarreal à Londres, mardi 16 septembre 2025.  
By Rédaction Africanews

Viol

Les ennuis judiciaires se multiplient pour Thomas Partey. Une nouvelle femme accuse le milieu de terrain de Villarreal de viol.

Alors que le ghanéen était déjà visé par deux autres femmes pour des faits de viol et une autre pour agressions sexuelle entre 2021 et 2022. Des accusation qu’il a toujours niées. Le procès dans le cadre de ces affaires a déjà été fixé au 2 novembre prochain.

Alors que pour les deux nouvelles accusations signalées à la police en août de l’année dernière, l’ancien sociétaire d’Arsenal doit comparaître le 13 mars prochain devant le tribunal de première instance de Westminster.

Il est en liberté sous caution depuis août 2025 et poursuit sa carrière à Villarreal en Espagne à la fin de son contrat avec Arsenal.

