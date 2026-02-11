Somalie : un avion de ligne attérit en urgence et dérape hors piste

Un avion de ligne transportant jusqu'à 50 personnes a dévié de la piste de l'aéroport international Aden Abdulle de Mogadiscio en Somalie. L’appareil s'est retrouvé sur le rivage voisin mardi lors d'un atterrissage d'urgence suite à un problème technique peu après le décollage. Des opérations de sauvetage ont été lancées pour évacuer les passagers de l'avion.

La compagnie aérienne, Star Sky Aviation, a félicité l'équipage et a déclaré qu'il n'y avait ni blessés ni morts.

_« Aujourd'hui, l'un des appareils de notre flotte, un Fokker 50 immatriculé Yankee Alpha Sierra, a rencontré un problème technique quelques minutes après le décollage. L'équipage a géré la situation avec professionnalisme et a contacté la tour de contrôle. La tour a accordé la priorité d'atterrissage. L'avion a atterri sur la piste 23. L'avion a dépassé la piste et s'est retrouvé sur la plage, sans faire de blessés ni de morts. »,_a déclaré Ahmed Nur, PDG de Star-Sky.

L'avion avait décollé de l'aéroport international Aden Abdulle de Mogadiscio et se dirigeait vers la ville de Gaalkacyo, dans le nord du pays. Il a rencontré un problème environ 15 minutes après le décollage, a déclaré Ahmed Moalim, directeur de l'Autorité de l'aviation civile somalienne, aux médias locaux.

Les autorités ont déclaré qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer la cause de l'incident.