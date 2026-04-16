Hausse des prix du carburant : risque de suspension des vols au Nigeria

Au Nigeria, les compagnies aériennes menacent de suspendre leurs vols dès lundi. En cause : la flambée du prix du carburant aérien, en hausse de près de 270 % depuis fin février.

Dans une lettre adressée aux distributeurs, les opérateurs dénoncent une hausse jugée excessive et artificielle.

Ils estiment que leurs revenus ne suffisent plus à couvrir les coûts, le carburant représentant déjà une part majeure des dépenses.

La guerre en Iran, qui perturbe les flux pétroliers mondiaux, accentue la pression sur les prix.

Mais les compagnies nigérianes jugent cette hausse bien au-delà des tendances internationales.

Elles préviennent qu’une suspension des vols aurait des conséquences économiques importantes, avec des pertes d’emplois et un impact sur l’ensemble du secteur.

Les opérateurs appellent désormais à une baisse rapide des prix, faute de quoi le trafic aérien pourrait être fortement perturbé dans les prochains jours.