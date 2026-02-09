Bienvenue sur Africanews

Somaliland : l'Égypte réaffirme son soutien à la souveraineté somalienne

Le président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi rencontre le président Donald Trump lors d'un sommet visant à soutenir la fin de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza 13/10/25   -  
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Egypte

Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a reçu dimanche le président somalien Hassan Sheikh Mohamud au palais présidentiel du Caire.

Lors d'une conférence de presse avec M. Mohamud, Abdel Fattah el-Sissi a réitéré le « soutien indéfectible de l'Égypte à l'unité et à l'intégrité territoriale » de la Somalie.

Le chef d’état a déclaré que les deux hommes avaient discuté de la « participation prévue » de l'Égypte à la mission de l'Union africaine en Somalie.

« À l'occasion de la visite de Votre Excellence, je tiens à réaffirmer le soutien indéfectible de l'Égypte à l'unité et à l'intégrité territoriale de notre nation sœur, la Somalie, ainsi que notre rejet catégorique de toute mesure qui porterait atteinte à cette unité, y compris la reconnaissance de l'indépendance d'une partie quelconque de son territoire. Cela constituerait une violation flagrante de la Charte des Nations unies et des règles du droit international, ainsi qu'un dangereux précédent qui menacerait la stabilité de toute la Corne de l'Afrique. », a déclaréAbdel-Fattah el-Sissi, président égyptien.

En 2024, la Somalie a annoncé que l'Égypte avait proposé de déployer des troupes de maintien de la paix en Somalie.

« La mer Rouge et la mer d'Oman, dans le golfe d'Aden, sont un territoire du monde arabe. Tous les pays voisins de cette région très importante sur le plan stratégique et géographique, tous les voisins sont des pays arabes. », a expliquéHassan Sheikh Mohamud, président somalien.

Un porte-parole du président égyptien a déclaré que les deux parties avaient également discuté de la coopération dans les domaines de la sécurité et de l'armée, en particulier dans la lutte contre le terrorisme, en tirant parti de l'expertise et des capacités égyptiennes.

