Afrique du Sud : la guerre au Moyen-Orient plombe les compagnies aériennes

L’envolée des prix des carburants, provoquée par la guerre au Moyen-Orient, plombe les marges déjà faibles des compagnies aériennes sud-africaines.

Le prix du kérosène connait une hausse de plus de 70 %, obligeant des certaines compagnies aériennes sud-africaines a augmenté le prix des billets et instauré des surtaxes temporaires.

''Le conflit au Moyen-Orient, et bien sûr les restrictions sur les mouvements de carburant à l’échelle mondiale, ont eu un impact considérable sur le prix du kérosène. Nous avons donc constaté des hausses. Au début, elles avoisinaient les 70 % dans certaines régions côtières. Elles ont encore augmenté depuis », a déclaré Kirby Gordon, directeur marketing de FlySafair, une compagnie aérienne low-cost internationale basée à Johannesburg.

Pour la compagnie Safair, cette flambée ajoute environ 2 000 dollars américains par heure de vol. Face au gap, la compagnie a instauré une surtaxe pouvant atteindre 10 dollars américains par billet d’avion.

Des analystes mettent en garde les compagnies aériennes contre des décision précoces. Les prix du kérosène ne reflétant pas immédiatement les fluctuations du pétrole brut.

''À l’échelle mondiale, la norme pour les compagnies aériennes en matière de couverture des prix du carburant est de six à douze mois. Et elles couvrent jusqu’à 80 à 85 % de leur carburant. Cela signifie qu’elles bloquent leurs prix pour les six à douze prochains mois. Il ne devrait donc pas y avoir cet effet domino immédiat que les compagnies aériennes invoquent en ce qui concerne les prix du kérosène'', a déclaré Guy Leitch, rédacteur en chef du magazine SA Flyer.

Avec la donne inflationniste, les analystes palertent sur une possible baisse de la demande dans le secteur.

''Ma grande crainte est que les voyages non essentiels deviennent nettement plus inabordables, et que la demande chute assez brutalement. Nous verrons donc, bien évidemment, moins de sièges. La demande de sièges diminuera. Nous verrons moins de vols effectifs. Nous verrons les compagnies aériennes commencer à regrouper des vols. Et la croissance du secteur va être remarquablement lente, voire s’inverser.'', a déclaré Guy Leitch.

Les répercussions vont bien au-delà de la flambée des factures de carburant. Le Moyen-Orient étant une plaque tournante cruciale de l’aviation, les réacheminements de vols et les suspensions de services se répercutent partout.