14 morts dans le Crash d’un avion près de Juba

Un avion léger s’est écrasé ce lundi 27 avril aux environs de la capitale sud-soudanaise, Juba, causant la mort de l’ensemble de ses occupants, soit treize passagers et son pilote, selon les autorités de l’aviation civile du pays.

D’après les premiers éléments communiqués, l’appareil, un Cessna, aurait été confronté à de mauvaises conditions météorologiques ayant fortement réduit la visibilité au moment du vol. Une enquête a été ouverte afin de déterminer avec précision les circonstances du drame.

Parmi les victimes figurent deux ressortissants kenyans, tandis que les autres passagers étaient de nationalité sud-soudanaise. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent l’épave de l’appareil en flammes dans une zone accidentée et brumeuse située à environ vingt kilomètres de Juba.

Les autorités locales ont indiqué avoir dépêché une équipe sur les lieux afin de recueillir des informations et de prêter assistance aux services d’urgence.

Le Soudan du Sud, pays indépendant depuis 2011, demeure confronté à d’importantes difficultés structurelles, notamment en matière d’infrastructures de transport aérien. Les accidents d’avion y sont relativement fréquents et sont souvent attribués à des conditions climatiques difficiles ou à des problèmes opérationnels. Les autorités ont assuré qu’un complément d’information serait communiqué dans les prochains jours.