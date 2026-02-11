La Russie met en garde les occidentaux contre la '' militarisation'' du Groenland

La Russie a mis en grade mercredi contre la '' militarisation'' du Groenland. Les autorités russes ont déjà fait savoir qu'elles riposteront le cas échéant.

'' Bien sûr, en cas de militarisation du Groenland et de création de capacités militaires visant la Russie, nous prendrons les contre-mesures adéquates, y compris militaires. Notre position de principe est que l'Arctique doit néanmoins rester une zone de paix et de coopération.'', a déclaré Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères.

Sergueï Lavrov a appelé les États-Unis, le Danemark et le Groenland au règlement de la question. Alors que Donald Trump invoque la menace russe et américaine pour justifier sa volonté de s’emparer du Groenland.

L’île arctique de son côté a fait de sa souveraineté et de son l'intégrité une « ligne rouge » dans toute discussion avec Washington.

Le Groenland, qui compte environ 57 000 habitants, est un territoire autonome danois depuis des décennies. Le mois dernier, Trump est revenu sur ses menaces de s'emparer du Groenland après avoir déclaré avoir conclu un accord « cadre » avec le chef de l'OTAN, Mark Rutte, afin de garantir une plus grande influence des États-Unis