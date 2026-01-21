Groenland : Trump écarte l'usage de la force et exige des '' négociations''

Dans son discours au Forum économique mondial à Davos en Suisse, mercredi, Donald Trump a demandé ‘’l’ouverture des négociations immédiates” sur le Groenland.

Alors qu’il a affiché la volonté des États-Unis de prendre le contrôle du territoire danois autonome situé entre l’atlantique nord et l’arctique, provoquant des tensions à l’échelle international. Mais à Davos, le président américain a exclu l’utilisation de la force pour obtenir le Groenland.

''Nous n'obtiendrons probablement rien à moins que je ne décide d'utiliser une force excessive, ce qui, franchement, nous rendrait imparables. Mais je ne le ferai pas. OK, maintenant tout le monde dit : « Oh, tant mieux ». C'est probablement la déclaration la plus importante que j'ai faite, car les gens pensaient que j'utiliserais la force, mais je n'ai pas besoin d'utiliser la force. Je ne veux pas utiliser la force. Je n'utiliserai pas la force. Tout ce que les États-Unis demandent, c'est un endroit appelé le Groenland.'', a déclaré le président américain.

Un endroit que Trump qualifie de ‘’ morceau de glace stratégique’’ pour la sécurité de son pays. Accusant dans la foulée le Danemark de n’avoir pas tenu ses engagements de mobiliser plus de 200 millions de dollars pour renforcer les défenses de l’île arctique.