Le monde entier rend hommage à la légende ghanéenne Ebo Taylor

Depuis le décès de la légende ghanéenne du highlife Ebo Taylor, les hommages affluent de tout le Ghana et du monde entier.

Guitariste, compositeur et chef d'orchestre décédé samedi, Ebo Taylor a joué un rôle clé dans l'évolution de la musique populaire moderne en Afrique de l'Ouest au cours de ses six décennies de carrière.

« Ce qui est magnifique, c'est qu'il ne s'est pas contenté de faire du highlife ghanéen, il a aussi fait de l'afro fusion et on peut vraiment s'identifier à lui, vous savez, aujourd'hui, comme l'un des protégés qui ont apporté l'afrobeat, vous voyez, et sa musique le montre, je veux dire, la texture, le style rythmique, les patterns de batterie vous montrent qu'il était bel et bien un créateur d'afrobeat. », a indiqué John Edmundson Sam, maître de conférences au département des arts dramatiques de l'université du Ghana.

Souvent décrit comme l'un des pères fondateurs du highlife contemporain, Taylor est décédé un jour après le lancement d'un festival de musique portant son nom dans la capitale, Accra, et un mois seulement après avoir fêté son 90e anniversaire.

« Sa musique a eu un impact considérable. Je veux dire, tant au Ghana qu'à l'étranger, en particulier à l'étranger. Si vous allez à l'étranger et que vous mentionnez Oncle Ebo, je veux dire, si vous rencontrez 10 personnes et que vous mentionnez Oncle Ebo, Ebo Taylor, sur les 10, vous en aurez 8 qui le connaissent. Je pense donc qu'il a eu un impact considérable sur la musique ghanéenne. », a expliqué Aaron Bebe Sakura, instructeur et leader du groupe Local Dimension Band.

Le highlife, un genre musical mêlant rythmes africains traditionnels, jazz et influences caribéennes, a récemment été ajouté à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

« Je suis très heureux que les enfants d'Ebo Taylor perpétuent son héritage. Henry est au clavier, l'un de ses fils est à la guitare et un autre à la basse. Ainsi, Ebo Taylor continue de vivre. Son héritage perdure. », a déclaré Dela Botri, musicien et ancien collègue d'Ebo Taylor à l'université du Ghana.

Né Deroy Taylor à Cape Coast en 1936, il a commencé à se produire dans les années 1950, alors que le highlife s'imposait comme le son dominant au Ghana dans les années qui ont suivi l'indépendance. Connu pour ses lignes de guitare complexes et ses riches arrangements de cuivres, il a joué avec des groupes de premier plan, notamment les Stargazers et le Broadway Dance Band.