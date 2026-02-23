Sénégal : l'artiste Sahad Sarr en quête d'un "panafricanisme musical"

En dix ans de carrière, l’artiste Sahad Sarr est devenu l’une des figures de proue de la scène musicale alternative au Sénégal.

Avec son groupe éponyme SAHAD, celui que l’on surnomme le "James Brown sénégalais" a développé un son unique, nourri de multiples influences, du jazz fusion à l’afrobeat en passant par le blues. Un style bien à lui, qu'il considère comme "kaléidoscopique."

"Je fais du jazz fusion mélangé à de l'afrobeat, du funk et des rythmes traditionnels du Sénégal, du Mali et du peuple sérère," a-t-il expliqué en référence à la communauté ethnique dont il est issu.

L'artiste met en particulier ses influences ouest-africaines au service d’un véritable propos politique. Dans son dernier album, "African West Station," Sahad Sarr s’est plongé dans les archives de la musique ouest-africaine post-indépendance des années 1960 à 1980. Le résultat est une ode à un “panafricanisme musical.”

"'African West Station' est aussi un manifeste décolonial, un plaidoyer décolonial. C'est une station de radio qui vibre et diffuse ses ondes dans toute l'Afrique de l'Ouest. Nous avons donc essayé d'intégrer des sons provenant de Guinée-Conakry, du Mali, du Nigeria et du Ghana," a-t-il déclaré.

Sahar Sarr prône une jeunesse libérée, prête à repenser le rapport de l’Afrique avec le monde, à travers une musique construite loin des stéréotypes généralement associés aux sonorités du continent. "Les gens attendent que l'Afrique produise un certain type de son. Mais nous disons non, nous produirons le type de son que nous voulons produire. Nous créons nos propres marchés, nous allons créer nos propres identités sonores."

Au-delà de sa propre carrière, Sahad Sarr tente aussi de mettre la lumière sur une nouvelle génération d’artistes africains.Le musicien a fondé le festival Stereo Africa à Dakar, dédié à la musique contemporaine du continent et de sa diaspora. La cinquième édition de l’événement se tiendra au mois de mai dans la capitale sénégalaise.