Les Ghanéens adoptent le « Fugu Day » après les moqueries subies par la tenue traditionnelle

Les Ghanéens de tout le pays se sont mobilisés en masse pour porter le costume traditionnel coloré du pays, le fugu, après que le gouvernement ait désigné le mercredi comme « Journée du Fugu ».

Cette initiative fait suite à la visite officielle du président John Dramani Mahama en Zambie la semaine dernière, lors de laquelle il portait ce vêtement. Certains l'ont qualifié de manière moqueuse de « blouse », suscitant une vive réaction de la part des Ghanéens sur Internet.

La ministre ghanéenne du Tourisme, Abla Dzifa Gomashie, a déclaré mardi que le fait de porter cette tenue chaque semaine contribuerait à projeter l'identité du pays « avec fierté sur la scène internationale ».

Elle a encouragé le port de cette tenue « dans toutes ses formes, ses motifs et ses expressions variés, complétée par ses accessoires distinctifs et magnifiques ».

Le fugu, également connu sous le nom de batakari, est un vêtement traditionnel du nord du Ghana, fabriqué à partir de bandes étroites de coton épais tissées à la main et cousues ensemble pour former un vêtement structuré, semblable à un poncho.

Il est porté par les chefs traditionnels du nord du Ghana, ainsi que par les citoyens ordinaires, et symbolise la royauté et l'autorité.