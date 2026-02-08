Haïti : le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé désormais seul au pouvoir

En Haïti, le Conseil présidentiel de transition a été dissout samedi. Un clap de fin après un mandat de deux ans jugé mitigé. Et pour cause, l’institution n’est pas parvenue à organiser les élections attendues dans le pays.

La violence des gangs qui écument des pans entiers de la capitale et plusieurs zones du pays est passée par là.

Exit le Conseil présidentiel de transition, c’est le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé qui tient désormais tous les leviers du pouvoir exécutif sur l'île. Il bénéficie du soutien de la communauté internationale.

''Le Conseil présidentiel a accompli sa mission en ouvrant la voie à une gouvernance attentive aux questions de sécurité et aux enjeux électoraux.'', a-t-il déclaré.

Alix Didier Fils-Aimé doit désormais remettre l’île sur les rails. Sécurité, dialogue et élections sont entre autres les défis auquel le quinquagénaire doit faire face. Sur le plan politique, l’île attend des élections depuis 2016, et est privé de président depuis l’assassinat de Jovenel Moïse en 2021.

Des gangs contrôlent 90 % de la capitale Port-au-Prince. Une violence qui a fait plus de 6 000 victimes en 2025, selon l’Organisation des Nations unies.