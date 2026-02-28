Haïti se prépare pour des élections présidentielles prévues cette année

Le chef de la police nationale haïtienne a déclaré vendredi à l'Associated Press que les autorités travaillaient toujours sur un plan visant à organiser en toute sécurité les élections générales cette année, comme promis par le gouvernement, malgré la violence persistante des gangs.

André Jonas Vladimir Paraison, qui est devenu chef par intérim du département en août 2025, a déclaré qu'il ne pouvait pas fournir plus de détails, mais qu'il communiquerait bientôt davantage d'informations.

« Nous jouons notre rôle en nous plaçant en première ligne lorsque la situation s'envenime, afin de voir si nous pouvons contenir ce que nous pouvons dissimuler ou ce que nous devons nettoyer, et permettre à Haïti de revenir à la normale », a déclaré M. Paraison. Le gouvernement haïtien a annoncé son intention d'organiser des élections générales fin août et un second tour début décembre.

Vendredi, le Conseil électoral provisoire a annoncé qu'il prévoyait d'ouvrir les inscriptions pour les partis politiques et leurs candidats du 2 au 12 mars. Cela fait plus de dix ans qu'Haïti n'a pas organisé d'élections générales, et la violence des gangs n'a fait qu'empirer depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021 dans sa résidence privée.

M. Paraison a noté que la situation en Haïti avait « explosé », mais que les policiers s'efforçaient de rétablir la sécurité afin que les Haïtiens puissent reprendre le cours normal de leur vie. La violence des gangs a déplacé un nombre record de 1,4 million de personnes, les hommes armés contrôlant environ 90 % de Port-au-Prince, la capitale, et s'emparant de vastes territoires dans la région centrale du pays.

La violence a également contraint des milliers d'entreprises et des centaines d'écoles à fermer. Selon les statistiques de l'ONU, plus de 5 900 personnes auraient été tuées l'année dernière et plus de 2 700 blessées dans ce pays de près de 12 millions d'habitants.

M. Paraison a déclaré qu'il espérait augmenter le nombre d'agents afin de mieux protéger les Haïtiens. Il a récemment supervisé la remise des diplômes de près de 900 cadets, mais a déclaré que cela ne suffisait pas. Les responsables de l'ONU ont déclaré qu'Haïti comptait ces dernières années moins de deux agents pour 1 000 habitants, ce qui est bien en dessous de la norme internationale.

Malgré des effectifs réduits, M. Paraison a supervisé de récentes opérations dans le cœur des territoires contrôlés par les gangs, reprenant des zones telles que Carrefour-Aéroport, un carrefour stratégique. Les communiqués de la police sur le nombre de membres de gangs présumés tués lors de ces attaques sont également devenus plus fréquents. M. Paraison a souligné que les gangs sont lourdement armés et disposent d'un surplus d'armes et de munitions.

« N'oubliez pas qu'Haïti ne fabrique pas d'armes. Les armes ici viennent d'ailleurs », a-t-il déclaré. Les experts estiment qu'il pourrait y avoir jusqu'à un demi-million d'armes légères en Haïti, tandis qu'un rapport de l'ONU de 2023 note que des armes de plus en plus sophistiquées, notamment des fusils de précision de calibre .50 et même des mitrailleuses à alimentation par bande, sont introduites clandestinement en Haïti, principalement en provenance des États-Unis, en particulier de Floride.

La police nationale haïtienne travaille aux côtés d'une mission soutenue par l'ONU et dirigée par la police kenyane, qui manque toujours de fonds et de personnel alors qu'elle continue de lutter contre les gangs. Une force dite de répression des gangs devrait remplacer la mission dans les mois à venir.