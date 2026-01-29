Haïti : Médecins Sans Frontières alerte sur la gravité des violences sexuelles

En Haïti, l’escalade de la violence des gangs et l’instabilité ont fait plus de 1, 4 million de déplacés selon l’ONU. Ces infortunés sont les principales cibles des violences sexuelles et sexistes dans le pays.

Une mère de quatre enfants a été agressée par trois hommes en mars 2025 alors qu’elle se rendait à l'épicerie pour acheter du sel. Nous l'appellerons '' Zena'' pour des raisons de sécurité. À 29 ans, sa vie a été bouleversée par cette agression. ''Après cela, ma vie est devenue difficile. Parfois, je vis sans vraiment vivre.'', explique la victime.

Mercredi à Port-au-Prince, Médecins Sans Frontières a alerté sur le niveau et la gravité accablants de la violence sexuelle et sexiste en Haïti.

''Ce que vous allez voir n'est pas un accident ; c'est la réalité quotidienne de nombreuses femmes et filles vivant dans une ville plongée dans une crise humanitaire majeure marquée par une violence généralisée et des déplacements massifs de population.'', affirme Diana Manilla, cheffe de mission de MSF en Haïti.

Selon l'ONU, près de 70 % des personnes qui ont demandé de l'aide entre janvier et septembre 2025 après avoir été victimes d'abus sexuels étaient déplacées. Les gangs contrôlent environ 90 % de Port-au-Prince, et beaucoup ont recours à des abus sexuels pour semer la terreur, selon les experts.