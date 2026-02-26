Haïti : timide reprise des activités au Carrefour-Aéroport à Port-au-Prince

Des véhicules blindés et des policiers lourdement armés patrouillent désormais régulièrement dans les rues de Carrefour-Aéroport, à Port-au-Prince.

La réouverture, ce mois-ci, du sous-commissariat a ravivé une lueur d’espoir dans un contexte toujours marqué par la violence. Ce tronçon autrefois animé était occupé depuis mars 2024 par le gang Viv Ansanm, plongeant la zone dans une insécurité accrue et privant les habitants d’un service de police de proximité.

C’est en décembre que la police haïtienne a délogé les groupes criminels, avec l’appui d’une société de sécurité privée et des policiers kényans déployés dans le cadre de la mission internationale soutenue par l’ONU. Si quelques commerces ont rouvert, les inquiétudes de la population demeurent vives.

On ne peut pas se sentir en sécurité en Haïti ; l’insécurité reste une réalité quotidienne. Malgré tout, nous voulons continuer à vivre et subvenir aux besoins de nos enfants. Après de longs mois passés dans des camps de déplacés, la situation est devenue insupportable. Nous appelons l’État à écouter les revendications de la population et à assumer ses responsabilités, souligne Jean Pierre Etienne, résident de Carrefour-Aéroport.

Rassurer les riverains de ce secteur stratégique, situé à proximité de l’aéroport international Aéroport international Toussaint Louverture, fait partie des priorités des forces de l’ordre. L’infrastructure avait été contrainte de fermer ses portes en novembre 2024, après que des tirs de gangs ont visé des avions américains.

La reprise de Carrefour-Aéroport et la réouverture de son sous-commissariat apparaissent comme l’une des victoires importantes de la police haïtienne face aux gangs qui sèment la terreur et contrôlent de larges pans de la capitale. Garantir le fonctionnement de cette infrastructure dans un contexte d'insécurité reste le défi des autorités.