Nigéria : les survivants sous le choc après la mort d'au moins 162 personnes

Deux semaines après que les habitants des villages nigérians de Woro et Nuku aient ignoré une lettre des extrémistes annonçant leur intention de prêcher, des hommes armés sont arrivés à moto et se sont livrés à une frénésie meurtrière qui a duré 10 heures.

Les assaillants sont allés de porte en porte, tirant et incendiant les maisons et les magasins dans ces villages à majorité musulmane.

« Nous ne pouvons rien récupérer dans la maison ; elle est entièrement en ruines. Elle est complètement inhabitables. Dans ma boutique, le réfrigérateur qui était placé à l'extérieur a disparu ; il n'y a plus rien d'autre. Les clôtures ont toutes été détruites, je ne peux donc pas accéder à la maison. Mais je me souviens avoir vu des gens brûlés vifs à l'intérieur de ma maison, ils n'avaient plus ni jambes ni tête ; ils avaient été décapités, je ne pouvais pas les reconnaître.», a décrit Maryam Muhammed, victime.

Au cours de l'attaque la plus meurtrière au Nigeria depuis plusieurs mois, les extrémistes ont rassemblé les villageois, leur ont attaché les bras derrière le dos, les ont alignés et leur ont tiré une balle dans la tête

« C'est parce que la communauté est négligée. C'est pourquoi les soi-disant assaillants viennent dans la communauté pour l'envahir et détruire la vie des gens sans raison. Regardez cette communauté ; regardez les gens qu'ils ont tués. », indiqué Abdullahi Ibrahim, survivant.

« Même s'ils envoient un bataillon de soldats dans cette communauté, même si le gouvernement fait de son mieux, je ne pense pas que cette communauté reviendra à ce qu'elle était avant. Car même s'ils disent aujourd'hui que oui, que la communauté est normale et que rien ne se reproduira, Tout le monde ne reviendra pas ici. En fait, cette communauté a subi beaucoup de dégâts. », s'est confié Umar Bio Kabir, survivant.

Les autorités affirment qu'ils ont massacré au moins 162 personnes, et les villageois affirment qu'ils en ont kidnappé beaucoup d'autres.

Cette attaque est la dernière d'une vague de violence dans l'État de Kwara, ainsi que dans d'autres zones de conflit, alors que des groupes armés au Nigeria contestent l'autorité de l'État et se font concurrence.