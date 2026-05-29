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Naufrage de l'Esther Miracle : le verdict déçoit les familles endeuillées

Liste des victimes de la catastrophe du ferry Esther Miracle, Libreville, Gabon, 13 mars 2023   -  
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By Rédaction Africanews

and AFP

Survivants

Trois ans après le naufrage de l’Esther Miracle » qui avait couté la vie à 34 personnes au large des côtes gabonaises, le tribunal correctionnel de Libreville a rendu son verdict jeudi 28 mai.

La société Royal Coast Marine, exploitante du ferry, et plusieurs des ses responsables et agents ont été condamnés à verser solidairement 248 millions de FCFA de dommages et intérêts aux victimes.

Le bilan officiel du drame maritime de la nuit du 8 au 9 mars 2023, est de 34 morts, 7 disparus et 124 survivants.

L’indemnisation ramenée à 2 millions de FCFA par naufragé a déjà été jugée dérisoire par plusieurs familles endeuillées. Ces dernières pourraient faire appel de cette décision.

Huit accusés ont été reconnus coupables d’avoir mis en danger ma vie d’autrui Les individus ont été condamnés à 38 mois de prison, ce qui correspond à la peine déjà purgée pour ceux qui sont encore en détention, ainsi qu’à une amende d’un million de francs CFA.

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