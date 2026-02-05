Nigeria : consternation à Woro après le massacre de 162 personnes

À Woro, la consternation se mêle à l'incompréhension après le terrible massacre d'au moins 162 personnes par les terroristes de Boko Haram, mardi.

Les familles endeuillées n'en reviennent toujours pas surtout que l'Etat de Kwara n'est pas le terrain habituel des terroristes de cette faction. Les hommes armés ont fait irruption tard, incendiant des magasins et des maisons, causant la panique. L'attaque meurtrière menée par les djihadistes ferait suite aux offensives de l'armée dans la région selon les autorités locales.

Ils les ont brûlés. Et ceux qu'ils ont emmenés. Maintenant, il n'y a plus personne dans la communauté. Tout le monde a été tué. Tout le monde a rassemblé sa famille et a quitté la communauté. Il n'y a que les agents de sécurité qu'ils viennent d'envoyer hier. C'est trop. Comme je l'ai dit hier, nous avons enterré environ 75 corps, explique Umar Bio Salihu, Chef du village de Woro, État de Kwara.

Le président nigérian, Bola Tinubu a ordonné le déploiement d'un bataillon de l'armée dans cet Etat pour garantir la sécurité. Sous pression américaine, Abuja multiplie les efforts pour faire cesser les attentats terroristes. Ce jeudi, les 89 derniers chrétiens enlevés lors de l'attaque de trois églises dans le nord du Nigeria par des gangs criminels mi-janvier ont été libérés.