Les 200 soldats américains déployés au Nigeria ne combattront pas

Environ 200 militaires américains vont être déployés au Nigeria dans les semaines à venir, a confirmé mercredi l’armée nigériane. Selon Abuja, ils n’auront aucun rôle opérationnel direct : leur mission se limite à la formation et au conseil technique, tandis que les forces locales conserveront le contrôle total des opérations.

Cette annonce intervient après les frappes aériennes américaines de Noël et au moment où Washington intensifie la pression sur le Nigeria, accusé par certains responsables américains de ne pas protéger les communautés chrétiennes face aux groupes islamistes dans le nord-ouest du pays.

Le Major General Samaila Uba, porte-parole du quartier général de la défense nigériane, a précisé que le déploiement répondait à une demande d’Abuja pour renforcer les capacités locales via un entraînement technique et un accompagnement opérationnel. « Ces personnels ne servent pas dans un rôle de combat et n’assumeront aucune mission directe », a-t-il insisté. « Les forces nigérianes conservent l’autorité complète sur les opérations et dirigent toutes les missions sur leur territoire souverain. »

Le Nigeria fait face à des crises sécuritaires multiples : une insurrection islamiste persistante dans le nord-est menée par Boko Haram et l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), des kidnappings armés dans le nord-ouest, ainsi que des affrontements meurtriers entre agriculteurs et éleveurs au centre du pays, souvent liés à des tensions ethniques et religieuses.

Du côté américain, le déploiement s’inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale sous le Joint Working Group USA-Nigeria et survient alors que le Congrès examine le Nigeria Religious Freedom and Accountability Act 2026, visant à évaluer les efforts de Washington pour contrer ce qu’il qualifie de persécutions religieuses et de massacres de chrétiens.