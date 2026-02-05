Nigéria : 89 chrétiens enlevés ont été libérés

Les 89 derniers chrétiens retenus captifs depuis que des gangs criminels ont attaqué trois églises dans le nord du Nigeria à la mi-janvier ont été libérés jeudi. Les fidèles, vêtus de jaune, sont arrivés dans un bus escorté par les forces de sécurité et ont été accueillis par le gouverneur de l'État de Kaduna, Uba Sani.

« Je suis heureux d'annoncer qu'ils ont tous été déclarés aptes sur le plan médical, qu'ils sont tous rentrés chez eux et qu'ils se trouvent actuellement à leur domicile. Parmi les 172 personnes, comme vous le savez, environ 83 sont rentrées il y a trois jours, et 89 ont été secourues hier ou tôt ce matin. », a déclaré le gouverneur de l'État de Kaduna.

L’enlèvement a eu lieu le 18 janvier en pleine messe dominicale, dans le village de Kurmin Wali, situé dans le district à majorité chrétienne de Kajuru.

Les conditions de libération n'ont pas été dévoilées. Le paiement de rançon est illégal au Nigéria mais le gouvernement est soupçopnné d'y avoir régulièrement recours.