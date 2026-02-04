USA : à Minneapolis, des Somaliens s'organisent face aux agents de l'ICE

À Minneapolis, les habitants s’organisent comme ils le peuvent pour veiller les uns sur les autres, malgré le froid et la peur.

Face à la police de l’immigration, qui poursuit sa traque des étrangers sans papiers, la population se mobilise. Nasro Hassen est somalienne. Elle fait partie des communautés directement visées par la rhétorique et les politiques anti-immigration de Donald Trump. Avec un groupe de femmes, elle participe à sa manière à cette forme de résistance : nous préparons du thé somalien pour nous réchauffer face au froid du Minnesota. Nous y ajoutons généralement du gingembre, ce qui lui donne une saveur particulière. Nous le partageons souvent avec nos voisins, qui l’aiment beaucoup. Ces mêmes voisins nous ont apporté un soutien précieux lors des interventions de l’ICE : ils ont été à nos côtés, sont venus nous protéger. En retour, nous leur offrons du thé et des sambusas.

Depuis le début des manifestations contre la police anti-immigration, deux Américains ont perdu la vie : Renee Good, une mère de famille tuée le 8 janvier, et Alex Pretti. Lors des hommages qui leur ont été rendus, Nasro Hassen était présente, distribuant son thé somalien : en tant que mères, nous avons ressenti une immense tristesse pour cette femme qui a été tuée et qui a laissé derrière elle des enfants. Cela nous a profondément bouleversées. Puis il y a eu ce jeune homme, infirmier, victime à son tour d’une autre tragédie. Perdre ces personnes si précieuses nous a brisé le cœur.

Ces patrouilles citoyennes se sont donné pour mission d’identifier les véhicules de l’ICE, puis d’alerter le voisinage à l’aide de sifflets, de klaxons et de cris. Nasro Hassen a fini par s’y habituer.