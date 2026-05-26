Sénégal : débat crucial à l'Assemblée nationale autour d'Ousmane Sonko

C'est une question qui divise l'opinion sénégalaise. Ousmane Sonko peut-il retrouver son mandat de député? On en saura un peu plus peut-être à l'issue de la séance plénière convoquée ce mardi à l'Assemblée nationale, largement dominée par son parti, le PASTEF.

Les élus devraient discuter de la réintégration du désormais ex-premier ministre, une perspective jugée illégale par l'opposition et juridiquement impossible par certains experts.

Ces derniers brandissent notamment l'article 54 de la constitution qui indique, je cite, que « la qualité de membre du gouvernement est incompatible avec le mandat parlementaire et toute activité professionnelle, publique ou privée, rémunérée ». Sauf que, estiment les partisans d'Ousmane Sonko, l'incompatibilité de cet article ne frappe pas l'élection de nullité, elle impose seulement à l'élue de ne pas exercer simultanément les deux fonctions.

Or, selon eux, l'élection d'Ousmane Sonko comme député a été proclamée par le conseil constitutionnel et au cocontent s'il en a été introduit dans les délais de quoi raviver davantage des tensions accentuées par le limogeage vendredi d'Ousmane Sonko de son poste de Premier ministre.

Si les conditions lui sont favorables, Sonko pourrait succéder à la présidence de l'Assemblée nationale à El Hadj Malick Ndiaye, fidèle parmi ces fidèles qui a annoncé sa démission de son Poste de Président dimanche. Il avait été élu au lendemain de la large victoire du Pastef avec 130 sièges sur 165 en novembre 2024.