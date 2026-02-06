Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

La Russie et les US s'accordent sur l'urgence de négociations sur les armes

Des avions de l'armée de l'air russe transportant des missiles balistiques air-sol à capacité nucléaire survolent la Place Rouge lors d'une répétition pour le défilé militaire   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Russie

Les négociateurs russes et américains ont discuté de l'expiration du dernier traité sur les armes nucléaires entre les deux pays et se mis d’accord sur la nécessité de lancer rapidement de nouvelles négociations sur le contrôle des armements.

Le nouveau traité START a pris fin jeudi, laissant pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle les deux plus grands arsenaux atomiques sans limite et alimentant les craintes d'une course aux armements nucléaires sans contrainte.

Les négociateurs russes et américains ont discuté de l'avenir du contrôle des armes nucléaires aux Émirats arabes unis, où les délégations russe, ukrainienne et américaine ont tenu deux jours de pourparlers sur un accord de paix en Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine s'est déclaré prêt à respecter les limites du traité pendant une année supplémentaire si Washington faisait de même. Le président américain Donald Trump a ignoré cette offre et a fait valoir qu'il souhaitait que la Chine participe à un nouveau traité, ce que Pékin a refusé.

Un autre diplomate américain a accusé Pékin de mener secrètement des essais nucléaires.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.