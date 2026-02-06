La Russie et les US s'accordent sur l'urgence de négociations sur les armes

Les négociateurs russes et américains ont discuté de l'expiration du dernier traité sur les armes nucléaires entre les deux pays et se mis d’accord sur la nécessité de lancer rapidement de nouvelles négociations sur le contrôle des armements.

Le nouveau traité START a pris fin jeudi, laissant pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle les deux plus grands arsenaux atomiques sans limite et alimentant les craintes d'une course aux armements nucléaires sans contrainte.

Les négociateurs russes et américains ont discuté de l'avenir du contrôle des armes nucléaires aux Émirats arabes unis, où les délégations russe, ukrainienne et américaine ont tenu deux jours de pourparlers sur un accord de paix en Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine s'est déclaré prêt à respecter les limites du traité pendant une année supplémentaire si Washington faisait de même. Le président américain Donald Trump a ignoré cette offre et a fait valoir qu'il souhaitait que la Chine participe à un nouveau traité, ce que Pékin a refusé.

Un autre diplomate américain a accusé Pékin de mener secrètement des essais nucléaires.