Russie : un chef des services de renseignement militaire blessé par balle

Un chef adjoint des services de renseignement militaire russes a été blessé par balle vendredi à Moscou lors d'une attaque qui fait suite à une série d'assassinats de hauts responsables militaires que la Russie a imputés à l'Ukraine.

Le lieutenant-général Vladimir Alekseyev a été hospitalisé après avoir été touché à plusieurs reprises par un assaillant non identifié dans un immeuble du nord-ouest de Moscou, a déclaré la porte-parole du Comité d'enquête, Svetlana Petrenko, dans un communiqué. Elle n'a pas précisé qui pourrait être à l'origine de l'attaque contre cet homme de 64 ans qui occupait depuis 2011 le poste de premier adjoint du chef de l'agence de renseignement militaire russe, connue sous le nom de GRU.

La fusillade a eu lieu au lendemain de la conclusion, à Abu Dhabi (Émirats arabes unis), de deux jours de pourparlers entre les négociateurs russes, ukrainiens et américains visant à mettre fin au conflit qui dure depuis près de quatre ans en Ukraine.

Il a été décoré de la médaille de Héros de la Russie pour son rôle dans la campagne militaire de Moscou en Syrie et, en juin 2023, il est apparu à la télévision d'État en train de s'entretenir avec le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin lorsque son groupe Wagner s'est emparé du quartier général militaire de la ville méridionale de Rostov-sur-le-Don pendant sa mutinerie de courte durée.