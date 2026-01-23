Guerre Russie-Ukraine : Poutine a rencontré l'envoyé spécial américain

Le président russe Vladimir Poutine a rencontré l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner jeudi soir à Moscou.

Arrivés tout droit du forum économique mondial organisé à Davos en Suisse, les émissaires américains ont échangé près de quatre heures avec le président russe dans le cadre des pourparlers indirects entre la Russie et l’Ukraine pour trouver une issue à la guerre.

Si le Kremlin a donné son accord pour poursuivre les discussions, il a précisé qu’il n'y aurait pas d’accord durable tant que la question des territoires occupés ne sera pas résolue.

M. Zelensky a déclaré de son côté que "les garanties de sécurité d'après-guerre, si un accord est conclu, ont été convenues entre les États-Unis et l'Ukraine, mais elles devront être ratifiées par chaque pays" , a-t-il ajouté.

Zelenskyy a déclaré que deux jours de réunions trilatérales entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie devaient commencer vendredi aux Émirats arabes unis.