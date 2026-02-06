Égypte : l’inflation globale devrait baisser à 11,7 % en janvier 

En Égypte, l'inflation globale devrait baisser à 11,7% pour le mois de janvier contre 12,3% en décembre.

Une tendance qui, selon une enquête menée par Reuters, s’explique en partie par un effet de base favorable et la baisse des prix des denrées alimentaires.

À cela s’ajoute un renforcement de la livre, ainsi qu'un ralentissement de l'inflation des transports, principaux moteurs du recul du taux d'inflation du pays.

En septembre 2023, l'inflation annuelle a atteint un taux historique de 38 %. Elle a depuis chuté grâce notamment au plan de soutien financier de 8 milliards de dollars signé avec le FMI en mars 2024.

En mai 2025, le taux d’inflation annuel en Égypte était à 14,9 % en mai.

Malgré des baisses significatives, le taux d’inflation demeure élevé alors que le pays tente depuis plusieurs années de contenir la flambée des prix. Une situation qui impacte le quotidien des habitants entre hausse de prix des denrées alimentaires et des loyers, entre autres. Entre 2021 et 2023, les prix du riz, du sucre, des pâtes et du lait avaient quasiment doublé ; l’huile de tournesol ou encore les tomates avaient triplé, en l’espace de deux ans.

En 2019, 30 % de la population estimée à 106 millions d’Égyptiens vivaient sous le seuil de pauvreté.