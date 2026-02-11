Égypte : un vaste remaniement ministériel validé par le Parlement

Le Parlement égyptien a approuvé mardi un important remaniement gouvernemental, entérinant les nominations proposées par le président Abdel Fattah al-Sissi dans le cadre de la nouvelle équipe du Premier ministre Mostafa Madbouly.

Cette refonte vise à renforcer la gouvernance économique, institutionnelle et sociale du pays dans un contexte régional et mondial instable.

Un accent mis sur l’économie et les réformes

Au cœur du nouveau dispositif figure Hussein Eissa, nommé vice-Premier ministre chargé des affaires économiques. Ancien président de l’université d’Ain Shams et expert reconnu en finances publiques, il est chargé de piloter les priorités économiques et budgétaires.

Le portefeuille de l’Investissement et du Commerce extérieur revient à Mohamed Farid Saleh, ancien chef de l’Autorité de régulation financière, tandis que Ahmed Rostom, économiste chevronné de la Banque mondiale, prend la tête du ministère de la Planification, désormais séparé de la Coopération internationale.

Justice, défense et institutions

Le juge Mahmoud Helmi Al-Sherif est nommé ministre de la Justice, avec pour mission de moderniser le système judiciaire. Le général ingénieur Salah Suleiman prend la direction du ministère de la Production militaire, fort d’un long parcours dans l’industrie de défense.

Les relations entre l’exécutif et le Parlement seront désormais supervisées par Hani Azer, juriste expérimenté et ancien haut magistrat.

Retour du ministère de l’Information

Le gouvernement marque également le retour du ministère de l’Information, confié au journaliste et intellectuel Diaa Rashwan, figure influente du paysage médiatique et ancien coordinateur du Dialogue national.

Travail, industrie et transition numérique

Le ministère du Travail est attribué à Hassan Raddad, un technocrate issu de l’administration, connu pour son expertise en relations sociales. À l’Industrie, Khaled Hashem, ancien dirigeant régional du groupe américain Honeywell, incarne l’ouverture vers l’investissement industriel et les technologies avancées.

La Transformation numérique et les télécommunications sont confiées à Raafat Hindi, acteur clé de nombreux projets nationaux d’infrastructures numériques.

Développement, culture et éducation

Manal Awad cumule désormais les portefeuilles du Développement local et de l’Environnement, avec pour objectif de renforcer la gouvernance territoriale durable. À la Culture, la députée et universitaire Gihan Zaki entend promouvoir le rayonnement culturel de l’Égypte à l’international.

Le secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est dirigé par Abdel-Aziz Konsowa, ancien gouverneur d’Alexandrie et spécialiste des sciences environnementales.

Logement, jeunesse et sports

Le Logement revient à Randa Al-Menshawi, haute responsable gouvernementale impliquée dans les grands projets nationaux. Enfin, l’ancien champion de handball Gohar Nabil est nommé ministre de la Jeunesse et des Sports, avec pour mission de dynamiser le sport et l’engagement des jeunes.