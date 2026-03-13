Égypte : plafonnement du prix du pain non subventionné

Face au risque d’inflation, le gouvernement égyptien prend des mesures spéciales pour protéger le pouvoir d’achat des citoyens. Désormais, le prix du pain non subventionné est plafonné dans les boulangeries privées.

Dans une directive ministérielle publiée jeudi, le ministre de l'Approvisionnement, Sherif Farouk, a plafonné le prix des pains non subventionnés vendus hors du programme national de distribution à 2 livres égyptiennes (soit 0,04 dollar) pour un pain de 80 grammes.

Cette mesure vise à réguler les marchés et à garantir aux citoyens l'accès au pain « à des prix justes et appropriés », a déclaré le ministère, ajoutant que les autorités surveilleront les boulangeries et sanctionneront les infractions.

Des mesures similaires ont déjà été prises en Égypte par le passé, notamment en 2024 et 2022.

Ces derniers jours, la pression inflationniste s'accentue suite à la flambée des prix mondiaux du pétrole due à la guerre, ce qui a incité l'Égypte à augmenter les prix des carburants.

Les analystes estiment que cette pression se répercutera sur les coûts de transport et de production dans l'ensemble de l'économie.