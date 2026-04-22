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Afrique du Sud : légère hausse de l'inflation à la consommation en mars

Rassemblement des syndicats, mercredi 24 août 2022 devant les Union Buildings, le siège du gouvernement, à Pretoria, en Afrique du Sud.   -  
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By Rédaction Africanews

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud a enregistré une légère hausse de l’inflation à la consommation. Elle est passée de 3,0 % en février à 3,1 % en mars. C’est ce que révèle les données de Statistics South Africa publiées mercredi.

Parmi les secteurs touchés par cette hausse figurent l'éducation, les services de restauration et d'hébergement, les transports et le logement.

Des analystes affirment cependant que c’est le calme avant la tempête. Le pays doit faire face à une inflation plus accrue en avril.

Elle sera de l’ordre de 4 %, alimentée par la répercussion de la flambée des prix des carburants sur les prix de détail. Une perspective provoquée par la guerre entre l’Iran, Israël et les États-Unis.

Alors que le pays dépend en grande partie des importations pour ses besoins en produits pétroliers.

L’Afrique du Sud a enregistré au cours de ce mois, une augmentation des tarifs d’électricité de 8 %.

Une situation qui concerne aussi plusieurs autres pays du continent. Alors que le blocus du détroit d’Ormuz persiste. Et les négociations de paix au Pakistan entre Téhéran et Washington peinent à avancer.

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