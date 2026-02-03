Bienvenue sur Africanews

Soudan : le général al-Burhane annonce la reprise de Kadougli par l'armée

e général Abdel Fattah al-Burhane (au centre), arrive au palais républicain, récemment repris aux Forces de Soutien Rapide, à Khartoum au Soudan, le 26 mars 2025   -  
By Rédaction Africanews

avec AP, AFP

Soudan

Le chef de l’armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhane, a annoncé mardi la reprise de Kadougli, mettant fin au long siège imposé par les paramilitaires à cette ville-clé du Kordofan.

Al-Burhane a aussi confirmé la réouverture de la route reliant Kadougli à la ville de Dilling, située à environ 130 km au nord de Kadougli et reprise par l’armée aux Forces de Soutien Rapide (FSR) il y a une semaine.

“Félicitations au peuple de Kadougli pour la libération de la ville,” a déclaré al-Burhane dans une courte interview télévisée. “Les forces armées atteindront n'importe quel endroit au Soudan,” a-t-il ajouté.

Après avoir été chassé de Khartoum en 2025, les FSR se sont concentrées sur le Kordofan et la ville d'el-Fasher, qui était le dernier bastion de l'armée dans la vaste région du Darfour jusqu'à ce que le groupe paramilitaire s'en empare en octobre.

Située près de la frontière avec le Soudan du Sud, Kadougli a été déclarée en état de famine en novembre par les Nations unies.

La guerre dévastatrice qui oppose l'armée aux FSR depuis avril 2023 a fait plus de 40 000 morts selon l'ONU, mais les organisations humanitaires estiment que ce chiffre est sous-estimé et avertissent que le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé.

