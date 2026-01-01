Soudan : l’ONU à el-Fasher au cœur d’une "scène de crime humanitaire"

Une équipe des Nations unies s’est rendue vendredi à el-Fasher pour évaluer la situation sur le terrain, quelques semaines après la reprise de la ville par les Forces de soutien rapide (FSR).

La coordinatrice humanitaire pour le Soudan, Denise Brown, a qualifié cette mission de « particulièrement tendue » : « Nous sommes entrés dans un territoire inconnu, dans ce que l'ONU décrit comme une scène de crime de grande ampleur, peu après l’assassinat de soldats de la paix à Kadugli. »

Selon l’ONU, plus de 100 000 personnes ont fui la ville et ses environs depuis la chute d’el-Fasher, dernier bastion de l’armée soudanaise dans le Darfour occidental. Les combats entre l’armée et les FSR, qui ont éclaté en 2023 après la rupture entre deux anciens alliés chargés de superviser la transition démocratique post-2019, ont fait plusieurs centaines de morts.

Sur place, les humanitaires n’ont observé que « quelques centaines » de civils, vivant dans des bâtiments désertés ou dans des abris de fortune construits à partir de bâches en plastique, de couvertures et d’objets récupérés dans leurs maisons détruites. Ces lieux sont dépourvus de toilettes visibles et d’accès à l’eau potable. « Nous pensons toujours que des personnes sont détenues et que des blessés ont besoin d’être évacués médicalement », a précisé Denise Brown.

Les habitants encore présents manquent de nourriture, de soins, de médicaments, et de services sociaux essentiels. « Ce que nous avons vu et ce qui pourrait encore s’y trouver relèvent peut-être de deux réalités différentes », a ajouté la coordinatrice onusienne, soulignant le caractère limité de la mission, qui n’a permis de visiter que quelques lieux pendant quelques heures.

Un premier signe d’intervention humanitaire est toutefois apparu mardi avec l’ouverture d’une cuisine solidaire dans une école transformée en centre d’accueil, gérée par la branche de Nyala de l’initiative Emergency Response Rooms (ERR). Celle-ci prévoit de distribuer repas quotidiens, colis alimentaires et matériel d’abri. D’autres cuisines communautaires devraient prochainement ouvrir dans seize centres de déplacés, accueillant au moins une centaine de personnes.