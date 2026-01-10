Soudan : 1000 jours de guerre, une tragédie humanitaire sans précédent

Le 9 janvier 2026, les agences humanitaires ont marqué un seuil sinistre : 1 000 jours de guerre au Soudan, un conflit qui a plongé le pays dans la pire crise alimentaire et la plus vaste crise de déplacements de population au monde.

Selon l’OCHA (Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU), 9,3 millions de personnes ont été déracinées à l’intérieur du pays, tandis que 4,3 millions ont fui à l’étranger, exerçant une pression insoutenable sur les pays voisins. Parmi les déplacés, beaucoup ont tenté de revenir à Khartoum, mais y affrontent toujours des dangers mortels, notamment la menace des armes non explosées.

Plus de 21 millions de Soudanais souffrent d’insécurité alimentaire aiguë, un chiffre qui illustre l’ampleur de la catastrophe. Les combats, les sièges et les attaques ciblées sur les infrastructures civiles aggravent la situation, coupant l’accès à la nourriture, aux soins et aux marchés. À Kadugli et Dilling, dans le Kordofan, les populations sont littéralement prises au piège, privées des ressources les plus élémentaires.

Violences et souffrances des enfants

Les enfants paient le prix le plus lourd. Selon l’UNICEF, 5 000 enfants sont déplacés chaque jour depuis le début du conflit en avril 2023. Huit enfants ont été tués lors d’une attaque à Al Obeid, dans le nord du Kordofan, la semaine dernière. Ricardo Pires, porte-parole de l’UNICEF, alerte : « Beaucoup d’enfants ont été déplacés non pas une, mais plusieurs fois, la violence les poursuivant partout où ils fuient. Des millions sont exposés au risque de viol, y compris des bébés. Derrière chaque chiffre, il y a un enfant effrayé, affamé, malade, qui se demande pourquoi le monde ne vient pas à son secours.

Les femmes et les filles subissent des violences sexuelles « endémiques ». 12 millions de personnes, principalement des femmes, sont exposées à des risques de violence sexiste. Les ménages dirigés par des femmes sont trois fois plus touchés par l’insécurité alimentaire, et 75 % d’entre eux déclarent ne pas avoir assez à manger.

La crise du financement humanitaire aggrave la situation. En 2025, seuls 36 % des 4,2 milliards de dollars demandés par l’ONU ont été financés. Pour 2026, l’OCHA vise à aider 20 millions de personnes sur les 34 millions ayant besoin d’assistance, avec un budget de 2,9 milliards de dollars. Jens Laerke, porte-parole de l’OCHA, résume la situation : « Chaque jour, les civils paient le prix d’une guerre qu’ils n’ont pas choisie. »