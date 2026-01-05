Soudan : les paramilitaires renforcent leur siège sur le Kordofan

Hamed et sa famille font partie des dizaines de milliers de personnes récemment déracinées par les combats dans le Kordofan méridional, dernier front en date de la guerre entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) qui a éclaté en avril 2023.

Depuis la prise du dernier bastion de l'armée au Darfour en octobre, les Forces de soutien rapide et leurs alliés se sont enfoncés dans le Kordofan voisin, une région agricole riche en pétrole, divisée en trois États : l'Ouest, le Nord et le Sud . Ces dernières semaines, le groupe paramilitaire a consolidé son contrôle sur le Kordofan occidental, s'est emparé de Heglig, où se trouve le plus grand champ pétrolifère du Soudan, et a resserré son siège sur Kadugli et Dilling dans le Kordofan méridional, où des centaines de milliers de personnes sont désormais confrontées à une famine généralisée.

Des camps sous pression

À l'intérieur des tentes, les enfants et les mères dorment à même le sol, blottis les uns contre les autres pour se réchauffer, tandis qu'à l'extérieur, les enfants s'élancent sur le sol craquelé, la poussière s'accrochant à leurs pieds nus. Selon le directeur du camp, Ali Yehia Ahmed, 240 familles, soit environ 1 200 personnes, ont trouvé refuge à Abu al-Naga. La nourriture est distribuée à partir d'un seul point de distribution, ce qui oblige les familles à attendre des rations limitées. Certaines femmes tirent de l'eau d'un seul puits, la versant dans des seaux en plastique pour cuisiner, se laver et faire le ménage, tandis que d'autres attendent dans une longue file devant un dispensaire de fortune, qui n'est guère plus qu'une grande tente en toile.

Cette vague d'opérations militaires a occasionné le déplacement de plus de 50 000 personnes selon l'Organisation mondiale pour les migrations. Plusieurs traversent la frontière et rejoignent le Soudan du Sud tandis que d'autres font reviennent sur leurs pas pour échapper à une ville pétrolière envahie.

Les hôpitaux débordés manquent fortement de matériels et les camps de déplacés peinent à nourrir convenablement leurs occupants