Soudan : au moins 13 morts dans l'effondrement d'une mine d'or

Un effondrement partiel d’une mine d’or a fait 13 morts et six blessés dans le sud du Soudan, a indiqué mercredi la compagnie minière publique.

L’effondrement s’est produit vendredi dernier dans "cinq puits abandonnés" de la mine d’Umm Fakroun, dans l’État du Kordofan du Sud, a précisé la Sudanese Mineral Resources Company (SMRC) dans un communiqué.

Depuis le déclenchement du conflit entre l’armée et les Forces de soutien rapide paramilitaires en avril 2023, l’effort de guerre des deux camps est largement financé par l’industrie aurifère soudanaise, en plus des soutiens étrangers.

"Les puits avaient été abandonnés et fermés, mais certains mineurs s’y sont introduits et y travaillaient illégalement", indique le communiqué. La guerre a dévasté l’économie déjà fragile du Soudan et laissé une grande partie du pays sans emploi, mais la SMRC a annoncé une production "au plus haut depuis cinq ans", atteignant 70 tonnes en 2025.

Les autorités déplorent toutefois qu’une grande partie de l’or soit passée en contrebande à travers les frontières, notamment via le Tchad, le Soudan du Sud et l’Égypte, avant d’atteindre les Émirats arabes unis, deuxième exportateur mondial d’or.

Sur les 70 tonnes produites l’an dernier, seules "20 tonnes ont été exportées par des canaux officiels", a déclaré ce mois-ci à l’AFP le ministre des Finances proche de l’armée, Gibril Ibrahim.

Troisième plus grand pays d’Afrique, le Soudan figure parmi les principaux producteurs d’or du continent, mais l’exploitation artisanale et à petite échelle — comme à Umm Fakroun — représente la majeure partie de la production.

Ces mines manquent de mesures de sécurité adéquates et utilisent des produits chimiques dangereux, souvent responsables de maladies généralisées dans les zones environnantes.

Avant que la guerre ne plonge 25 millions de Soudanais dans une insécurité alimentaire aiguë, l’orpaillage artisanal employait plus de deux millions de personnes, selon les chiffres du secteur.

Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé environ 11 millions de personnes.